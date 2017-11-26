В Сирии зафиксированы нарушения режима перемирия

Россия и Турция зафиксировали факты нарушения режима прекращения огня в Сирии.

Как передает РИА Новости со ссылкой на информационный бюллетень Минобороны РФ, за сутки российская сторона обнаружила пять нарушений режима перемирия в Сирии, турецкая – шесть.

При этом в документе отмечается, что в целом обстановка в зонах деэскалации остается стабильной.

Российская сторона представительства по рассмотрению нарушений режима прекращения боевых действий зафиксировала один эпизод стрельбы в Алеппо, один в Латакии, один в Хомсе и два в Дамаске.

Турецкая сторона доложила о двух эпизодах стрельбы в Алеппо и четырех в Дамаске.

Кроме того, в бюллетене Минобороны отмечается, что в течение суток Центр по примирению враждующих сторон не проводил гуманитарных акций. Соглашений о присоединении новых населенных пунктов к режиму прекращения огня подписано не было, их по-прежнему остается 2281.

Продолжаются переговоры с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра.