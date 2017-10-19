В Сирию с начала военной операции вернулось больше миллиона жителей

С момента начала военной операции по уничтожению террористов в Сирии в родные города вернулось больше миллиона местных мирных жителей.

Из-за рубежа с сентября 2015 года вернулись более 232 тысяч беженцев, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр примирения враждующих сторон в Сирии. Из них около 143 тысяч вернулись в свои дома. А с начала 2017 года на освобожденные от боевиков территории вернулись более 480 тысяч сирийцев. В сумме цифра достигает более 1 миллиона человек.

Несмотря на то, что сирийские города полностью разрушены, люди не боятся туда возвращаться. Они планируют восстанавливать школы, дома и заводы, с благодарностью принимая помощь России. Впрочем, только помощи от РФ будет недостаточно — необходима консолидация усилий всего мирового сообщества.

Ранее «Практика» не раз писала о ходе сирийского конфликта.