В системе Райффайзенбанка произошел сбой

В воскресенье, 11 февраля, во внутренней системе Райффайзенбанка произошел сбой. Все неполадки обещают устранить в ближайшее время.

Как передает РИА Новости, внутрибанковский сбой был зафиксирован после обновления системы и затронул все ресурсы – интернет-банк, мобильное приложение и даже терминалы.

“Система банка дала сбой. Он произошел на всей территории России”, — заявили представители кредитной организации.

При этом уточняется, что в течение часа работа всех систем будет восстановлена, представители технической поддержки Райффайзенбанка приняли необходимые меры.