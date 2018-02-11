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11 февраля, в 12:44
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В системе Райффайзенбанка произошел сбой

Нарушена работа терминалов, интернет-банка и мобильного приложения

В воскресенье, 11 февраля, во внутренней системе Райффайзенбанка произошел сбой. Все неполадки обещают устранить в ближайшее время.

Как передает РИА Новости, внутрибанковский сбой был зафиксирован после обновления системы и затронул все ресурсы – интернет-банк, мобильное приложение и даже терминалы.

“Система банка дала сбой. Он произошел на всей территории России”, — заявили представители кредитной организации.

При этом уточняется, что в течение часа работа всех систем будет восстановлена, представители технической поддержки Райффайзенбанка приняли необходимые меры.


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