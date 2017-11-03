В Сочи обсудят новую конституцию Сирии

В ноябре в Сочи планируется провести Конгресс национального диалога Сирии.

Его инициатором выступил президент РФ Владимир Путин. Встреча будет направлена на расширение участников процесса урегулирования сирийского кризиса, передает РИА Новости.

Основными темами обсуждения станут разработка новой конституции и проведение референдума о ее принятии, в котором смогли бы поучаствовать все граждане государства.

Кроме того, Конгресс намерен обсудить вопросы борьбы с терроризмом, а также сохранение суверенитета Сирии. Немаловажными представляются темы возвращения беженцев и восстановления разрушенных объектов.

В Конгрессе национального диалога ожидается участие 33 приглашенных министерством иностранных дел РФ организаций.

На сегодняшний день известно, что правительственным силам Сирии удалось уничтожить террористов, расположившихся в городе Дейр-эз-Зауре. Таким образом, армия и союзники установили полный контроль над этим населенным пунктом.