В Сочи открыли массовый сезон катания в горах

В Сочи на горнолыжных курортах открыли трассы для массового катания туристов.

В первый день открытия зимнего сезона продали более тысячи билетов на подъемники, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя генерального директора всесезонного горного комплекса “Горки город” Людмилу Кузнецову.

В 2017 году горнолыжникам будут доступны 120 километров трасс, среди них более 10 километров новых спусков. Кузнецова отметила, что в этом году будут открыты новые “синие” и “зеленые” трассы для легкого и скоростного катания. Также подготавливают ученические трассы, так как много туристов хотят встать на лыжи впервые.

«Всего на нашем курорте будет доступны 22 километра трасс, откроется “Хаски центр”, где будут катать на собачьих упряжках. В первый день зимнего сезона на спуски вышли свыше тысячи горнолыжников”, – замгендиректора всесезонного горного комплекса.