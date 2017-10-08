В Сочи парашютисты-экстремалы установили новый мировой рекорд

В воскресение, 8 октября, на фестивале бейсджампинга в Сочи был установлен новый мировой рекорд: 25 парашютистов одновременно прыгнули с подвесного моста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парка высокогорных приключений «Скайпарк Сочи».
Фестиваль бейсджампинга – прыжков с фиксированных объектов с парашютом – уже третий раз проходит в Сочи. Участники соревнуются на подвесном мосту, который установлен над ущельем высотой почти 240 метров. Как рассказали сотрудники пресс-службы парка, такой массовый прыжок на профессиональном сленге называется «многовей».
Уточняется, что также участники впервые использовали новый аттракцион – натянутый трос с устройством для спуска, которое работает под воздействием гравитации.
Ранее «Практика» рассказывала о том, что в Сочи закончились региональные соревнования по фигурному катанию.
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Вот я вижу только одного, а не «25 парашютистов одновременно»…
Прыгали они по очереди или максимум парой, пошто заливаете? Сами-то проверяли?
«на профессиональном сленге называется» лажу гоните.
…а все вместе прыгали совсем не оттуда, откуда сделано фото, рядом. Да и про сам парк (Скай-парк, пол часа от вокзала Сочи на микроавтобусике трансфера) надо бы упомянуть, это первое место для посещения.