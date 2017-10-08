В Сочи парашютисты-экстремалы установили новый мировой рекорд

В воскресение, 8 октября, на фестивале бейсджампинга в Сочи был установлен новый мировой рекорд: 25 парашютистов одновременно прыгнули с подвесного моста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парка высокогорных приключений «Скайпарк Сочи».

Фестиваль бейсджампинга – прыжков с фиксированных объектов с парашютом – уже третий раз проходит в Сочи. Участники соревнуются на подвесном мосту, который установлен над ущельем высотой почти 240 метров. Как рассказали сотрудники пресс-службы парка, такой массовый прыжок на профессиональном сленге называется «многовей».

Уточняется, что также участники впервые использовали новый аттракцион – натянутый трос с устройством для спуска, которое работает под воздействием гравитации.

Ранее «Практика» рассказывала о том, что в Сочи закончились региональные соревнования по фигурному катанию.