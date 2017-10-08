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08 октября, в 19:43
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В Сочи парашютисты-экстремалы установили новый мировой рекорд

Прыжок с подвесного моста над ущельем высотой 240 метров совершили 25 человек

В воскресение, 8 октября, на фестивале бейсджампинга в Сочи был установлен новый мировой рекорд: 25 парашютистов одновременно прыгнули с подвесного моста. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парка высокогорных приключений «Скайпарк Сочи».

Фестиваль бейсджампинга – прыжков с фиксированных объектов с парашютом – уже третий раз проходит в Сочи. Участники соревнуются на подвесном мосту, который установлен над ущельем высотой почти 240 метров. Как рассказали сотрудники пресс-службы парка, такой массовый прыжок на профессиональном сленге называется «многовей».

Уточняется, что также участники впервые использовали новый аттракцион – натянутый  трос с устройством для спуска, которое работает под воздействием гравитации.

Ранее «Практика» рассказывала о том, что в Сочи закончились региональные соревнования по фигурному катанию.


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Михаил
Гость
Михаил

Вот я вижу только одного, а не «25 парашютистов одновременно»…
Прыгали они по очереди или максимум парой, пошто заливаете? Сами-то проверяли?
«на профессиональном сленге называется» лажу гоните.

24 дней 23 часов назад
Михаил
Гость
Михаил

…а все вместе прыгали совсем не оттуда, откуда сделано фото, рядом. Да и про сам парк (Скай-парк, пол часа от вокзала Сочи на микроавтобусике трансфера) надо бы упомянуть, это первое место для посещения.

24 дней 23 часов назад
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