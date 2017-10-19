В Сочи Путин обсудит с молодежью контуры мира будущего

Владимир Путин, президент Российской Федерации, планирует провести встречу с участниками Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи. Он выступит на ежегодном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» и, возможно, встретится с молодежью.

Как правило, встречи проходят следующим образом: Путин выступает на пленарном заседании, а затем продолжает общение с активом «Валдайского клуба» за чаепитием, пишет ТАСС со ссылкой на Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента.

Общая тема заседания звучит так: возникнет ли из конфликтов новый мировой порядок? Название пленарного заседания «Мир будущего: через столкновение к гармонии». Студенты заранее готовились к встрече — в этом году заседание клуба «Валдай» собрало более 130 участников из 33 стран.