В Сочи учредили премию гостеприимства «Золотой Прометей»

Администрация Сочи учредила первую премию для отелей и ресторанов в области гостеприимства.
В пресс-службе мэрии Сочи отметили, что награждать статуэткой «Золотого Прометея» будут по итогам голосования гостей и жителей города, сообщает ТАСС.
«Награда будет присуждаться по итогам народного голосования и экспертного мнения в 16 номинациях. Премия призвана популяризировать направление «гостеприимство» на курорте», — сказал представитель мэра.
Народное голосование будет проходить после закрытия летнего сезона. К 1 октября на сайте оргкомитета премии будет выставлен список из отелей, санаториев, ресторанов, в которых персонал ведет себя лояльно по отношению к посетителям.
Награда не предусматривает денежных выплат. Победителей объявят 17 ноября во время празднования Дня города.
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