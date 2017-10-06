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06 октября, в 16:38
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В Сочи завершился Кубок Краснодарского края по фигурному катанию

Турнир собрал ведущих спортсменов из Ростовской области и Кубани

В Сочи закончились региональные соревнования по фигурному катанию, которые проходили во Дворце спорта «Большой».

Как сообщает официальный интернет-портал Краснодарского края, турнир собрал лучших фигуристов Ростовской области и Кубани.

Отмечается, что фигуристы соревновались по программам кандидатов в мастера спорта и мастеров. По результатам Кубка Краснодарского края по фигурному катанию лишь один ростовский спортсмен смог стать призером турнира, завоевав серебряную медаль.

Все остальные награды достались представителям Кубани. Первые места заняли сочинские фигуристы Денис Абакумов и Анастасия Татова.

Ранее «Практика» информировала о том, что известный спортсмен Евгений Плющенко стал наставником российской фигуристки Серафимы Саханович.


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