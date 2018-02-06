В соцсетях иронически прокомментировали ситуацию на Мальдивах

Пользователи социальных сетей отреагировали на призыв российского внешнеполитического ведомства отказаться от поездок на Мальдивы с долей юмора.

“Не поеду на Мальдивы. Просят воздержаться. Наконец-то есть оправдание, что я не там…” – написал один из пользователей соцсети ВКонтакте.

“Ну, надо так надо! И так не собирался, но раз государство просит – тем более не поеду!” – отметил один из пользователей Twitter.

Ранее МИД России опубликовал сообщение о введении на Мальдивах чрезвычайного положения.

“5 февраля президент Мальдивской Республики ввел в стране чрезвычайное положение сроком на 15 дней. Причиной этого решения стало обострение внутриполитической ситуации после принятого Верховным Судом Мальдив постановления об освобождении из заключения нескольких лидеров оппозиционных партий”, – говорится в документе. Отмечается, что противостояние властей с оппозицией затронуло только столицу.

Однако внешнеполитическое ведомство просит граждан России “тщательно взвешивать целесообразность посещения Мальдивской Республики до отмены чрезвычайного положения”.

При этом туристические агентства продолжают активно распространять путевки и предлагать “горящие туры” на Мальдивские острова. В среднем стоимость недельной поездки на двоих составляет у разных туроператоров от 80 до 100 тысяч рублей.