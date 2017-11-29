Фотовыставка ко Дню Героев Отечества открылась в Совфеде

Во вторник, 28 ноября, в Совете Федерации состоялась торжественная церемония открытия фотовыставки «Первые Герои Советского Союза», приуроченной ко Дню Героев Отечества и 85-летию создания Главного управления Северного морского пути.

Фотографии великих летчиков, которые спасли экипаж затонувшего парохода «Челюскин», будут украшать стены палаты регионов до 8 декабря.

История спасения экспедиции Отто Шмидта похожа на чудо. Пароход «Челюскин» во время своего первого и последнего плавания оказался зажатым среди дрейфующих льдов и затонул в Чукотском море.

Экипаж судна успел высадиться на окружающие льдины, где более двух месяцев прозябал вдали от большой земли посреди суровых холодов вечной мерзлоты. За это время мореплаватели сильно истощились физически, но не пали духом и не потеряли надежду. И помощь пришла, а точнее – прилетела.

Советские летчики полярной авиации Анатолий Ляпидевский, Сигизмунд Леваневский, Василий Молоков, Николай Каманин, Маврикий Слепнёв, Михаил Водопьянов и Иван Доронин, чьи имена увековечены в истории, совершили 23 рейса и вызволили 104 «челюскинцев» из ледового плена.

В ходе спасательной операции пилоты проявили не только высококлассное летное мастерство, но и огромное мужество, выдержку и самообладание. Им первым в истории нашей страны было присвоено звание Героев Советского Союза.

Открывая выставку, председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, Герой России, генерал-полковник Виктор Бондарев сказал: «По масштабам спасательных работ «челюскинская» операция заняла особое место в покорении Арктики и стала одной из ярких страниц в истории советской авиации».

В завершение своего выступления Виктор Бондарев поблагодарил организаторов выставки, отметил важную роль таких мероприятий для сохранения памяти о легендарных подвигах, о героических поступках, которых отечественная история насчитывает очень много.