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16 декабря, в 11:17
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В Совфеде предложили министру Украины заняться проблемами страны

Павел Климкин пообещал новую «серьезную порцию» санкций против России

Зампредседателя комитета Совфеда России по международным делам Андрей Климов предложил украинскому министру заниматься проблемами своей страны, а не конфликтовать с соседними государствами.

Так Климов отреагировал на слова Климкина о «серьезной порции» дополнительных международных санкций против России, сообщает RT.

«Господин Климкин с этим заявлением несколько опоздал, потому что такого рода решение США приняли еще в августе 2017 года», – сказал Климов.

По его словам, согласно закону, подписанному президентом США Дональдом Трампом, американские власти разрабатывают систему новых ограничений. Эти санкции коснуться юридических и физических лиц, а также российских бизнесменов.


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