В Совфеде предложили министру Украины заняться проблемами страны

Зампредседателя комитета Совфеда России по международным делам Андрей Климов предложил украинскому министру заниматься проблемами своей страны, а не конфликтовать с соседними государствами.

Так Климов отреагировал на слова Климкина о «серьезной порции» дополнительных международных санкций против России, сообщает RT.

«Господин Климкин с этим заявлением несколько опоздал, потому что такого рода решение США приняли еще в августе 2017 года», – сказал Климов.

По его словам, согласно закону, подписанному президентом США Дональдом Трампом, американские власти разрабатывают систему новых ограничений. Эти санкции коснуться юридических и физических лиц, а также российских бизнесменов.