В США группу лиц обвинили в попытке организации терактов

Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки предъявило обвинения трем гражданам Филиппин, США и Канады в попытке организации террористических актов в Нью-Йорке.

Как сообщает официальный интернет-портал ведомства, группа лиц планировала совершить теракты еще в прошлом году, однако тогда их задержали сотрудники правоохранительных органов.

Несмотря на то, что инцидент произошел год назад, информация о нем появилась только сейчас в связи с тем, что полиция хотела убедиться, нет ли у террористов сообщников. Следственные материалы до момента предъявления обвинений держались в секрете.

Отмечается, что организовать теракты в Нью-Йорке пытались 37-летний филиппинец Расселл Салик, 19-летний американец Тала Харун и 19-летний канадец Абдулрахман эль-Бахнасави.

По данным министерства юстиции США, они собирались совершить серию взрывов во имя группировки «Исламское государство»*.

Нападения террористы хотели устроить в местах массовых скоплений людей — на автотрассах города и музыкальных концертах.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, которая запрещена на территории Российской Федерации.