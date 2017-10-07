В США группу лиц обвинили в попытке организации терактов

Министерство юстиции Соединенных Штатов Америки предъявило обвинения трем гражданам Филиппин, США и Канады в попытке организации террористических актов в Нью-Йорке.
Как сообщает официальный интернет-портал ведомства, группа лиц планировала совершить теракты еще в прошлом году, однако тогда их задержали сотрудники правоохранительных органов.
Несмотря на то, что инцидент произошел год назад, информация о нем появилась только сейчас в связи с тем, что полиция хотела убедиться, нет ли у террористов сообщников. Следственные материалы до момента предъявления обвинений держались в секрете.
Отмечается, что организовать теракты в Нью-Йорке пытались 37-летний филиппинец Расселл Салик, 19-летний американец Тала Харун и 19-летний канадец Абдулрахман эль-Бахнасави.
По данным министерства юстиции США, они собирались совершить серию взрывов во имя группировки «Исламское государство»*.
Нападения террористы хотели устроить в местах массовых скоплений людей — на автотрассах города и музыкальных концертах.
* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая группировка, которая запрещена на территории Российской Федерации.
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