В США назвали самых опасных российских роботов

Американские эксперты назвали самые перспективные российские роботизированные системы вооружения. В «список лучших» попали наземные автономные боевые машины, среди которых есть экземпляры, сравнимые по эффективности с танком.

Тем временем, США делает ставку на беспилотные летательные аппараты, сообщает Breaking Defence со ссылкой на Самуэля Бендетта, сотрудника Центра военно-морского анализа. Между тем, Пол Шарр, руководитель департамента технологий и безопасности Центра новой американской безопасности, отметил две машины: робот-танк «Уран-9» и автоматизированный комплекс «Вихрь». Обе боевые машины оснащены уникальной системой дистанционного управления. Они предназначены для того, чтобы уничтожать живую силу противника и легкобронированные цели.

Кроме того, Шарр подчеркнул, что Российская Федерация занимает более высокую ступень, чем США в плане концептуального развития.