В США проходит протест из-за решения Трампа по Иерусалиму

В США несколько десятков человек проводят у Белого дома протестную акцию против позиции президента Дональда Трампа по вопросу признания Иерусалима столицей Израиля.

Как передает ТАСС, в акции принимает участие несколько десятков человек. Все они выступают против признания Иерусалима столицей Израиля, а также переносе туда дипмиссии США.

По словам участников акции, позиция американского лидера противоречит основным принципам внешней политики США, согласно которым статус Иерусалим должен обсуждаться на переговорах. Кроме того, по мнению протестующих, такое решение Трампа помешает мирному урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

Как ранее передавала Praktika.ru, 6 декабря США признали Иерусалим столицей Израиля.