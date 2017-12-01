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01 декабря, в 22:39
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В США разрешили торговать фьючерсами на биткоин

В ближайшее время осуществлять такие опрерации смогут CME Group Inc. и Cboe Global Markets Inc.

Комиссия по срочной биржевой торговле США официально разрешила торговать фьючерсами на биткоин CME Group Inc. и Cboe Global Markets Inc.

Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщает Bloomberg.

По данным информационного агентства, торговдя фьючерсами на площадке CME Group стартует уже 18 декабря. Компания Cboe Global Markets Inc. пока не объявила о дате начала.

Как ранее передавала “Практика”, в минувший вторник, 28 ноября, курс биткоина превысил $9,5 тысяч долларов. На следующий день, 29 ноября, в первой половине дня на бирже криптовалют отмечались резкие скачки, причем чаще всего в сторону увеличения.


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