Сегодня:
$
Нефть
Золото
вчера в 18:44
Новости

В США республиканцы озвучили предложения по налоговой реформе

Ключевой момент - снижение ставки на прибыль

Республиканцы в конгрессе США озвучили свои предложения по налоговой реформе. Ключевой момент — снижение ставки на прибыль корпораций до 20%. Сейчас эта ставка — 35%.

Республиканцы уверяют, что такое решение поможет повысить конкурентоспособность экономики США, пишет РИА Новости. Более того, из-за рубежа смогут вернуться триллионы долларов, принадлежащие американским корпорациям.

Есть и другие предложения: в частности, налоговые вычеты для среднего класса увеличатся в два раза, а налоговый вычет на расходы по воспитанию ребенка — в полтора.

Налоговую реформу собирается провести Дональд Трамп, президент США. Он надеется, что реформировать систему удастся до конца 2017 года. Однако, на данный момент многие инициативы являются спорными, поэтому обсуждения продолжаются.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
04 октября, в 22:24
США обещают доказать «российское вмешательство» до 2018 года
Новости
12 октября, в 19:59
Минюст США вынес предупреждение пяти американским городам
Новости
18 октября, в 00:45
Госдеп заявил, что Турция удерживает двух сотрудников дипмиссий США

Оставить комментарий

avatar
wpDiscuz

ЧИТАЙ О ВАЖНОМ

Отправим подборку лучших новостей за неделю

Нет, спасибо