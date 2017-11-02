В США республиканцы озвучили предложения по налоговой реформе

Республиканцы в конгрессе США озвучили свои предложения по налоговой реформе. Ключевой момент — снижение ставки на прибыль корпораций до 20%. Сейчас эта ставка — 35%.

Республиканцы уверяют, что такое решение поможет повысить конкурентоспособность экономики США, пишет РИА Новости. Более того, из-за рубежа смогут вернуться триллионы долларов, принадлежащие американским корпорациям.

Есть и другие предложения: в частности, налоговые вычеты для среднего класса увеличатся в два раза, а налоговый вычет на расходы по воспитанию ребенка — в полтора.

Налоговую реформу собирается провести Дональд Трамп, президент США. Он надеется, что реформировать систему удастся до конца 2017 года. Однако, на данный момент многие инициативы являются спорными, поэтому обсуждения продолжаются.