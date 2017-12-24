В США считают, что санкции в отношении России следует сохранить

В США назвали уходящий год наименее мирным с момента начала конфликта на территории Донбасса. Поэтому американская сторона уверена, что санкции против России следует продлить.

Как заявил специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер, впечатление о том, что кризис Донбасса стих, является ошибочным. Более того, 2017 год стал наиболее жестким из-за постоянных нарушений режима прекращения огня, передает РИА Новости.

Дипломат отметил, что помимо увеличившегося числа жертв среди мирного населения, в регионе отмечено значительное ухудшение экономики и инфраструктуры.

Также Волкер заявил, что США намерены сохранять антироссийские санкции до тех пор, пока не будут выполнены минские соглашения.