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25 ноября, в 19:02
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В США сдадут как жилой дом бывшую ракетную шахту

Военный объект был заброшен в течение десятков лет

В США шахту для запуска ядерной ракеты сдадут в аренду в качестве жилого дома.

Об этом сообщает RT. Военный объект расположен неподалеку от города Эскридж и активно использовался в 60-х годах. Затем шахта была заброшена в течение десятков лет. В 1994 ее переделали в подземный дом.

Недавно сосед хозяев дома-шахты предложил им сдавать жилье через соответствующие интернет-сервисы и те приняли предложение. Площадь всего подземного пространства превышает 5 квадратных километров. Цена аренды уникального дома пока не называлась.


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