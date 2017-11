В США скончался Том Петти

В США скончался рок-музыкант Том Петти. Артисту было 66 лет.

Тома Петти обнаружили в его собственном доме — артист был без сознания, передает CBS NEWS. Его быстро погрузили в машину реанимации и доставили в больницу, где подключили к системе жизнеобеспечения. Однако, это не помогло, и через некоторое время рок-музыкант умер, не приходя в сознание. Он ушел из жизни в Малибу — городе, в котором прожил много лет. Врачи поставили диагноз — внезапная остановка сердца.

Том Петти прославился еще в 80-е. Он организовал группу Tom Petty and the Heartbreakers, в которой был солистом и душой коллектива. В дискографии певца 13 музыкальных альбомов — каждый из них становился популярным на весь мир. Последний диск Hypnotic Eye вышел в 2014 году — это стало последней большой работой Тома Петти. Коллектив Tom Petty and the Heartbreakers сотрудничал с известными музыкантами — в копилке группы есть выступления с Бобом Диланом, Джонни Кэшем, Джеффом Линном и Стиви Никс.