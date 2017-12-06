В Стокгольме начинаются Нобелевские торжества

В среду, 6 декабря, в столице Швеции стартует неделя Нобелевских торжеств.

Как сообщает ТАСС, сама церемония вручения наград состоится в Стокгольмской филармонии 10 декабря. Всего премию получат 11 человек и одна организация.

Также в столице Норвегии, Осло, будет врчуена Премия мира, которой в этом году удостоилась Международная кампания по запрещению ядерного оружия.

В 2017 году самым молодым обладателем награды станет 63-летний британский писатель Кадзуо Исигуро, а самым возрастным – 85-летний физик из США Райнер Вайсс.

В этом году размер премии составит девять миллионов шведских крон, что соответствует 1,07 миллиона долларов.