В столичной подземке открыта станция “Ховрино”

В последний день уходящего года, 31 декабря, в столичном метро открылась новая конечная станция «Ховрино». Об этом сообщают РИА Новости.

Станция «Ховрино» продлила Замоскворецкую линию. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, это поможет улучшить транспортную доступность севера столицы. Мэр также отметил, что станция «Речной вокзал» открылась в 1953 году, и с тех пор зеленую ветку столичной подземки не продлевали.

Кроме того, в начале 2018 года между «Ховрино» и «Речным вокзалом» откроется еще одна станция — «Беломорская».

Также в воскресенье, 31 декабря, на станции «Ховрино» запустили тематический поезд, оформленный в новогодних традициях. Отмечается, что праздничный поезд, впервые запущенный в декабре 2016 года, очень понравился москвичам, поэтому в этом году их курсирует сразу три. По пожеланиям москвичей, дизайн менять практически не стали: на поезде изображены еловые ветви, снежинки и снегири, а интерьер вагонов украшен нарисованными гирляндами.