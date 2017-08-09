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В Свердловской области превратят Дарта Вейдера в казака

Герой "Звездных войн" поменяют профессию в спектакле

Общественная палата Свердловской области обещала финансовую помощь уральскому казачьему театру «Калина» в постановке спектакля «Емеля и звездные рыцари».

Лента.ру сообщает, что одним из героев спектакля станет персонаж киносаги «Звездные войны» Дарт Вейдер. По замыслу авторов, Вейдер принимает «традиционные русские ценности и становится казаком».

Целевой аудиторией спектакля авторы называют детей. «Малыши почерпнут из любимых сказок мудрость и силу, а захватывающий сюжет, зрелищные бои на световых мечах, эффектные акробатические трюки не заставят их скучать! Да пребудет с вами сила Щучьего веления!» — так описали «Емелю и звездных рыцарей» создатели.

Общественная палата области уже одобрила спектакль после его презентации на форуме «Казачья сила Урала».

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