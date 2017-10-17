В Свердловской области стартовала новогодняя благотворительная акция

В Свердловской области проводят благотворительную акцию, которая поможет обеспечить девочек из детских домов региона новогодними нарядами.

Проект организован при поддержке министерства соцполитики региона, сообщается на официальном сайте правительства Свердловской области.

В рамках проекта почти 20 девочек в возрасте от 14 до 16 лет получат красивые праздничные платья, которые создадут профессиональные дизайнеры одежды и портные.

Замминистра социальной политики региона Евгений Шаповалов отметил, что министерство часто поддерживает проекты, организованные для детей, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации. Пошив платьев, по мнению чиновника, поможет заинтересовать девочек новой профессией. «Возможно, кто-то из них станет профессионалом своего дела», — заявил Шаповалов.

Организаторы считают, что эта акция станет для участниц источником вдохновения. Они изучат тонкости новой профессии. Для этого девочки будут участвовать в шести практических и теоретических занятиях.