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10 октября, в 09:36
Новости

В Таиланде на пляжах для туристов запретят курить

Нарушение данной ограничительной меры повлечет за собой крупный штраф

Правительство Таиланда приняло решение с начала ноября текущего года ввести запрет на курение на популярных туристических пляжах страны.

Как сообщает издание The Nation, данное ограничение будет затрагивать 20 самых популярных у отдыхающих пляжей. В том числе курить запретят в Мэ Пим в провинции Районг, на Пантоге, расположенном на острове Пхукет, и на пляже Джамтьен в Паттайе.

Известно, что нарушение данного запрета повлечет за собой крупное взыскание в размере 100 тысяч батов, что превышает три тысячи в долларовом эквиваленте.

Если нарушитель откажется выплачивать штраф, то его могут приговорить к году тюремного заключения в местной колонии.

Ранее «Практика» информировала о том, что производитель табачных изделий Philip Morris основал фонд по борьбе с курением.


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