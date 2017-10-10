В Таиланде на пляжах для туристов запретят курить

Правительство Таиланда приняло решение с начала ноября текущего года ввести запрет на курение на популярных туристических пляжах страны.

Как сообщает издание The Nation, данное ограничение будет затрагивать 20 самых популярных у отдыхающих пляжей. В том числе курить запретят в Мэ Пим в провинции Районг, на Пантоге, расположенном на острове Пхукет, и на пляже Джамтьен в Паттайе.

Известно, что нарушение данного запрета повлечет за собой крупное взыскание в размере 100 тысяч батов, что превышает три тысячи в долларовом эквиваленте.

Если нарушитель откажется выплачивать штраф, то его могут приговорить к году тюремного заключения в местной колонии.

Ранее «Практика» информировала о том, что производитель табачных изделий Philip Morris основал фонд по борьбе с курением.