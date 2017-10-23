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23 октября, в 10:10
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В Томске пройдет международный фестиваль «Устами детей говорит мир»

В мероприятии будут участвовать дети из России, Италии, Казахстана и Китая

Международный фестиваль-конкурс детского и молодежного литературного творчества «Устами детей говорит мир» пройдет в Томске с 24 по 26 октября, в нем примут участие 150 детей из России, Италии, Казахстана и Китая. В 2017 году фестиваль состоится уже в 23 раз.

В этом году торжественная церемония открытия фестиваля пройдет в Томском театре юного зрителя. В конкурсе поучаствуют ребята в возрасте от 7 до 18 лет. Они будут заниматься в творческих лабораториях с профессиональными литераторами и примут участие в мастер-классах, сообщается на официальном интернет-портале администрации города. Мероприятие позволит им перенять опыт старших коллег.

Фестиваль проходит при поддержке департамента по культуре и туризму Томской области и Томской областной детско-юношеской библиотеки. «Многие из ребят принимают участие в конкурсе ежегодно, практически с первого класса школы, — рассказал начальник департамента Павел Волк. — Члены жюри пристально наблюдают за их творчеством и отмечают прогресс. Среди них есть немало настоящих литературных «звездочек», которые в будущем имеют все шансы раскрыть свой потенциал».

Ранее «Практика» информировала, что в Красноярске с 2 по 6 ноября пройдет XI Красноярская ярмарка книжной культуры, в рамках которой состоится шоу книжных обзоров «Кот Бродского».


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