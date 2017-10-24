В Томске состоится крупнейшая за Уралом конференция для IT-бизнеса

Крупнейшая за Уралом VIII конференция для IT-бизнеса «Город IT» пройдет в Томске 10 и 11 ноября. Темой этого года выбрано «Цифровое будущее».

Как сообщается на официальном интернет-портале администрации Томской области, для того, чтобы принять участие в мероприятии, необходимо зарегистрироваться на официальном сайте. В данный момент это сделали уже более 500 человек из Томска, Кемерово, Новосибирска, Рубцовска, Омска, Красноярска, Тулы и Барнаула.

В конференции будут участвовать ведущие IT-специалисты и руководители инновационных компаний со всей России. Также на мероприятие приглашены эксперты из Нидерландов, Кипра и Марокко.

Первый день конференции посвящен ключевым трендам цифрового мира и новым возможностям в сфере IT. В течение второго дня участники смогут поговорить о технической стороне IT-среды.

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