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19 октября, в 15:20
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В Центральном парке Екатеринбурга высадили 50 тысяч тюльпанов

Мероприятие приурочено к весеннему празднику «Фестиваль тюльпанов»

В Екатеринбурге в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского высадили 50 тысяч луковиц тюльпанов, которые привезли по спецзаказу из Голландии.

На официальном сайте екатеринбургской городской Думы сообщается, что мероприятие организовано в рамках подготовки к весеннему празднику «Фестиваль тюльпанов». Сотрудники парка высаживают на парковые клумбы 20 разных сортов тюльпанов. Им помогают ученики екатеринбургской школы № 62.

Весной 2018 года в парке Маяковского расцветет около 1 квадратного километра цветников, посаженных этой осенью. Они будут радовать жителей и гостей Екатеринбурга.

Торжественное открытие «Фестиваля тюльпанов» состоится в мае следующего года. Руководство парка планирует провести грандиозный праздник весны и цветения с театрализованными представлениями, выступлениями музыкальных коллективов, мастер-классами и конкурсами.


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