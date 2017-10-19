В Центральном парке Екатеринбурга высадили 50 тысяч тюльпанов

В Екатеринбурге в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского высадили 50 тысяч луковиц тюльпанов, которые привезли по спецзаказу из Голландии.

На официальном сайте екатеринбургской городской Думы сообщается, что мероприятие организовано в рамках подготовки к весеннему празднику «Фестиваль тюльпанов». Сотрудники парка высаживают на парковые клумбы 20 разных сортов тюльпанов. Им помогают ученики екатеринбургской школы № 62.

Весной 2018 года в парке Маяковского расцветет около 1 квадратного километра цветников, посаженных этой осенью. Они будут радовать жителей и гостей Екатеринбурга.

Торжественное открытие «Фестиваля тюльпанов» состоится в мае следующего года. Руководство парка планирует провести грандиозный праздник весны и цветения с театрализованными представлениями, выступлениями музыкальных коллективов, мастер-классами и конкурсами.