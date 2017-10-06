В центре Рима саперы взорвали чемодан с подозрительным содержимым

В самом центре Рима саперы взорвали подозрительный чемодан, который обнаружили очевидцы. Подрыв совершили при помощи техники управляемого взрыва на расстоянии.

Подозрительную находку обнаружили прохожие — чемодан стоял на перекрестке площади Барберини с одной из прилегающих улиц, пишет РИА Новости. Итальянцы сообщили в полицию, и на место тут же приехали правоохранители, пожарные, медики и саперы. Полицейские оцепили потенциально опасный участок, вокруг которого собрались сотни местных жителей и туристов.

В итоге было решено взорвать подозрительный чемодан. Это сделал сапер, одетый в специальный костюм. Однако, оказалось, что чемодан не опасен — в нем были вещи, оставленные невнимательным хозяином.