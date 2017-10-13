В ТЦ «Синдика» рассказали об особых условиях для арендаторов

Сотрудники УК торгового центра «Синдика», который сгорел 8 октября, провели индивидуальные собеседования уже с 380 арендаторами. Им предложили особые условия продолжения работы. По новому договору все арендаторы получат места на площадках партнеров компании на период строительства нового комплекса.

Возможно, неподалеку от сгоревшего центра организуют строительную площадку — это пожелание самих арендаторов, которые проработали в «Синдике» с момента ее появления. У них есть свой круг поставщиков и покупателей, которых не хочется терять, сообщила Джамиля Хагарова, руководитель пресс-службы ТЦ «Синдика», в пресс-релизе, поступившем в распоряжение «Практики».

365 арендаторов уже изъявили желание продолжать сотрудничество с «Синдикой» на предложенных компанией условиях. Кроме того, компания зафиксировала депозиты, которые были выплачены в счет оплаты за аренду, и будет обслуживать их под 10% годовых. После открытия нового комплекса деньги пойдут на оплату аренды. Еще один бонус — скидка 50% на год аренды. Арендаторы, которые не хотят оставаться с «Синдикой» тоже получат новые места.

Сейчас на территории сгоревшего центра продолжается разбор завалов, а по периметру расклеены объявления о том, что внутрь заходить опасно.

Ранее «Практика» писала о том, что 8 октября вспыхнул торговый центр «Синдика». Пламя охватило огромную площадь — 55 тысяч квадратных метров. Из здания эвакуировали около 3 тысяч человек. Была угроза обрушения конструкции. Из-за пожара собственники «Синдики» потеряли 4 миллиарда рублей, но, несмотря на это, заявили, что пострадавшие арендаторы получат новые площади и льготные условия.