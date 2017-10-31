В Турции могут отменить систему «все включено»

Бендеви Паландокен, глава конфедерации торговцев и ремесленников Турции, внес предложение, которое сразу же вызвало бурный отклик по всему миру. Он предложил отказаться от системы «все включено», которой знаменита Турция.

По словам Паландокена, ликвидация этой системы поможет туристам ближе знакомиться со страной, пишет RT. Они будут покидать отели, поскольку там будет нечего делать, и начнут посещать достопримечательности. Кроме того, предполагается, что в ходе прогулок туристы будут посещать магазины, а это оживит ремесленный сектор и улучшит экономику страны.

Ранее «Практика» не раз писала о взаимоотношениях России и Турции. Турция является одним из самых бюджетных курортов и, по совместительству, одним из самых любимых у россиян.