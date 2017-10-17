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В Турции освободили жену и дочь задержанного сотрудника генконсульства США

Метин Топуз был арестован по подозрению в шпионаже

Власти Турции освободили жену и дочь сотрудника генерального консульства США в Стамбуле. Метин Топуз был арестован полицией Стамбула — его подозревают в причастности к попытке государственного переворота.

Американцу предъявили обвинения в шпионаже и попытке подорвать конституционный строй страны, пишет Russia Today. Его супруга и дочь также были задержаны, но сейчас их отпустили. Метин Топуз, тем временем, остается под стражей.

Ранее «Практика» писала, что в ответ на серьезные обвинения США прекратила выдачу неиммиграционных виз для граждан Турции. Стамбул аналогично ответил на действия США — заморозкой выдачи неиммиграционных карт для граждан Америки.


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