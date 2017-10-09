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09 октября, в 11:49
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В Уфе появится самый крупный зоопарк на территории России

Сроки реализации проекта на данный момент не определены

В Уфе приступили к работе по созданию самого крупного на территории Российской Федерации зоопарка с естественной средой обитания для животных со всей Земли.

Как сообщает официальный интернет-портал правительства Республики Башкортостан, в общей сложности в новом зоопарке будет пять тысяч зверей.

Отмечается, что проект планируется реализовать в рамках крупного экологического парка флоры и фауны. По предварительным данным, в экопарк будут входить семь зон, которые соответствуют частям света — Антарктида, Европа, Австралия, Африка, Азия, а также Северная и Южная Америка.

Осуществлением данного проекта займется зоологический сад «Агидель», а контролировать организацию будет министерство природопользования и экологии Башкирии.

Ранее «Практика» информировала о том, что Госдума РФ намерена рассмотреть законопроект о запрете контактных зоопарков.


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