В ВДВ поступил модульный комплекс радиоэлектронной разведки

На вооружение ВДВ РФ поступил переносной модульный комплекс радиоэлектронной разведки. Он позволяет вычислять источники радиоизлучений, находящиеся в определенном радиусе. Он может не только обнаруживать, но и пеленговать сигналы, а затем передавать их в соответствующие войска.

Комплекс может работать круглосуточно — его можно размещать в полевых палатках бронетехники или автомобилей. Десантировать его можно и в грузовых контейнерах в тылу врага, пишет РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Комплекс не зависит от климатических условий и очень оперативно доносит до десанта информацию об объектах противника. Наличие такого модульного комплекса заметно укрепляет силы ВДВ.