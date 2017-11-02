В ВДВ поступил модульный комплекс радиоэлектронной разведки

На вооружение ВДВ РФ поступил переносной модульный комплекс радиоэлектронной разведки. Он позволяет вычислять источники радиоизлучений, находящиеся в определенном радиусе. Он может не только обнаруживать, но и пеленговать сигналы, а затем передавать их в соответствующие войска.
Комплекс может работать круглосуточно — его можно размещать в полевых палатках бронетехники или автомобилей. Десантировать его можно и в грузовых контейнерах в тылу врага, пишет РИА Новости со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
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