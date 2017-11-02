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В Великобритании назначили нового министра обороны

Эту должность займет член партии консерваторов Гэвин Уильямсон.

Новым министром обороны Великобритании стал политик Гэвин Уильямсон.

Как передает ТАСС  со ссылкой на источник в британской прессе, королева подтвердила назначение члена партии консерваторов на пост министра обороны.

Выпускник Брэдфорского университета Уильямсон является депутатом парламента Великобритании с 2010 года. С 2012 по 2013 год он был секретарем министра транспорта Патрика Маклохлина, а с 2016 года занял пост секретаря Казначейства в Палате общин.

Уильямсон сменит на посту министра обороны Майкла Фэллона, который накануне подал в отставку. Уточняется, что он покинул свою должность в связи со скандалом — прессе стало известно, что он вел себя неподобающим образом с журналисткой Джулией Хартли-Брюэр на конференции консервативной партии в 2002 году.


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