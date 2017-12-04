В Великобритании вырос уровень бедности

Соединенное Королевство переживает поворотный момент в борьбе с нищетой, согласно новым исследованиям, которые выявляют, что уровень бедности в конкретных социальных группах в последние годы значительно увеличился, сообщает Tovima.

Согласно отчету Фонда Джозефа Раунтри, около 400 000 детей и 300 000 пенсионеров находятся в состоянии бедности последние четыре года.

В прошлом году уровень заболеваемости в стране увеличился, и, согласно им, 14 миллионов человек, включая 4 миллиона детей и 1,9 миллиона пенсионеров, живут в бедности.

В докладе подчеркивается, что рост расходов на жилье и продовольствие и массовые сокращения создали трудные условия жизни для людей с низкими доходами.

По словам лидера Фонда Джозефа Раунтри, «эти тревожные цифры показывают, что мы находимся на решающем повороте в борьбе с нищетой. Политический выбор, стагнация заработной платы и экономическая неопределенность означают, что сотням тысяч людей трудно свести концы с концами. Это настоящий предупреждающий знак, что мы в опасности».

Результаты нового расследования на следующий день после того, как Алан Милберн, глава Комиссии по социальной мобильности, протестовал против отсутствия прогресса, достигнутого консервативным правительством Ванессы Мэй в построении более справедливой Британии.

Показатели качества жизни низкие, согласно еще одному отчету Лондона об отчете о бедности, в котором сообщается, что из-за роста инфляции в британской столице живет 2,3 миллиона человек и только 1,3 миллиона из них имеют работу.