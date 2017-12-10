Сегодня:
$
Нефть
Золото
10 декабря, в 15:10
Новости

В Великобритании выступают за прозрачную ирландскую границу

Таким образом Лондон хочет защитить Ирландию от последствий выхода из ЕС

Британские власти выступают за сохранение прозрачной границы между Ирландией и Северной Ирландией после выхода из ЕС.

Как передает ТАСС, в процессе дальнейших переговоров по Brexit Лондон намерен отстаивать эту позицию даже в случае, если ее не поддержит Брюссель.

Об этом в воскресенье, 10 декабря, заявил министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис. Он отметил, что Лондон, как и Дублин, всеми силами старается защитить Ирландию от последствий Brexit.

Напомним, ранее “Практика” сообщала, что Великобритании придется заплатить за выход из ЕС от 40 до 45 миллиардов евро.


Следите за нами в Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.
СМОТРИ ТАКЖЕ:
Новости
05 декабря, в 20:06
В Северной Ирландии выступили против соглашения по Brexit
Новости
08 декабря, в 20:01
Британии предстоит заплатить до 45 млрд евро за Brexit
Новости
24 ноября, в 10:03
Евросоюз надеется на компромисс по Brexit

Оставить комментарий

avatar