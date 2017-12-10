В Великобритании выступают за прозрачную ирландскую границу

Британские власти выступают за сохранение прозрачной границы между Ирландией и Северной Ирландией после выхода из ЕС.

Как передает ТАСС, в процессе дальнейших переговоров по Brexit Лондон намерен отстаивать эту позицию даже в случае, если ее не поддержит Брюссель.

Об этом в воскресенье, 10 декабря, заявил министр по вопросам выхода Великобритании из Евросоюза Дэвид Дэвис. Он отметил, что Лондон, как и Дублин, всеми силами старается защитить Ирландию от последствий Brexit.

Напомним, ранее “Практика” сообщала, что Великобритании придется заплатить за выход из ЕС от 40 до 45 миллиардов евро.