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В Вифлееме появилась новая работа Бэнкси

Уличный художник написал на израильском разделительном барьере "Ну... Извините"

В Вифлееме появилась новая работа художника Бэнкси. Он изобразил на стене, которая представляет собой израильский разделительный барьер, надпись «Ну… Извините».

Таким ходом Бэнкси высмеял празднование столетия декларации Бальфура, которое отмечают власти Британии и Израиля, пишет BBC. Премьер-министры стран встретились в Лондоне по случаю юбилея декларации, а Тереза Мэй подчеркнула, что британцы испытывают гордость за то, какую роль сыграли в создании еврейского государства.

К слову, это уже не первая работа анонимного художника, которая имеет отношение к арабо-израильскому конфликту. «Практика» писала, что он рисовал граффити на заграждениях, установленных по периметру палестинских территорий. В частности, на стене появился портрет Дональда Трампа, президента США.


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