В Вифлееме появилась новая работа Бэнкси

В Вифлееме появилась новая работа художника Бэнкси. Он изобразил на стене, которая представляет собой израильский разделительный барьер, надпись «Ну… Извините».

Таким ходом Бэнкси высмеял празднование столетия декларации Бальфура, которое отмечают власти Британии и Израиля, пишет BBC. Премьер-министры стран встретились в Лондоне по случаю юбилея декларации, а Тереза Мэй подчеркнула, что британцы испытывают гордость за то, какую роль сыграли в создании еврейского государства.