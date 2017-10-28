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28 октября, в 15:37
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В Витебском музее представили экспозицию к столетию Октябрьской революции

В коллекцию вошли более тысячи предметов, связанных с жизнью выдающихся советских деятелей

В Витебском областном краеведческом музее открылась выставка «Эпоха Ленина», посвященная столетию Октябрьской революции. В экспозицию вошли более тысячи предметов, связанных с жизнью выдающихся советских деятелей, из коллекции Николая Панкрата из Полоцка, который организовал в своем доме частный музей «Смысл жизни». Посетить выставку можно до 27 ноября.

Как сообщает ТАСС, на выставке представлено порядка ста скульптур малых форм, в основном бюстов Ленина. Кроме того, в экспозицию вошли бюсты Карла Маркса, Фридриха Энгельса, Надежды Крупской, а также писателей Владимира Маяковского, Максима Горького, Николая Островского.

На выставке гости смогут увидеть портреты выдающихся деятелей революционной эпохи, юбилейные медали, награды, флаги, почетные грамоты, комсомольские билеты, календари 1917 года и многое другое.

Ранее в Екатеринбурге в музее Мамина-Сибиряка состоялась выставка «Ленин в октябре», на которой были представлены 13 графических листов в технике линогравюры, о чем писала «Практика».


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