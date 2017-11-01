В выборах будет участвовать представитель предпринимателей

Глава ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахман Янсуков заявил о намерении выдвинуть свою кандидатуру на пост президента РФ.

Как передает РИА «Новости», новый кандидат планирует построить избирательную кампанию на привлечении патриотически настроенной молодежи, повысив тем самым показатели явки на выборах в 2018 году.

Янсуков заявил также, что не намерен быть кандидатом «Против всех». Напомним, ранее «Практика» писала, что именно так позиционирует себя Ксения Собчак.

Как кандидат на пост президента Янсуков собирается сконцентрироваться на введении действенных антикоррупционных мер, в числе которых называет лишение всех государственных гарантий — пенсий, бесплатного медобслуживания.

Также Янсуков выступает за введение налога на тунеядство, отмену «мигалок» для всех автомобилей, кроме спецтранспорта, и внедрение системы закрепления учебных заведений за предприятиями, чтобы молодым специалистам проще было получить работу.