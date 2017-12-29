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В Японии запретят полеты беспилотников над американскими военными базами

Правительство страны пошло на встречу просьбам США

В Японии собираются запретить пролет дронов над военными базами США.

Об этом рассказали в министерстве обороны страны, как передает Japan Today. Японские законы уже запрещают использование беспилотников в районе важных объектов, к которым относится, например, резиденция премьер-министра страны, но до сих пор не относились военные базы США.

В оборонном ведомстве пошли на встречу просьбам США в этом вопросе. Представитель министерства заявил, что обеспечение безопасности американских военных является обязанностью правительства Японии, а пролетающие над военной базой беспилотники могут столкнуться с вертолетами. Соответствующие поправки в законы могут принять уже в ближайшее время.


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