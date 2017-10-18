В Ярославле построят IT-центр на 3 тысячи рабочих мест

Ярославская компания «Тензор» готова выступить в качестве инвестора при строительстве IT-центра в городе стоимостью более 3 миллиардов рублей.

Как сообщает ТАСС, высокотехнологичный центр будет возведен на месте недостроенного здания гостиницы «Чайка» 1979 года постройки. Компания, которая является разработчиком программного обеспечения, готова вложить в строительство собственные средства.

Помимо IT-центра инвестор планирует создать и парковую рекреационную зону на берегу реки Которосль, которая станем местом отдыха для горожан.

В середине августа американский предприниматель Джон Хаскелл изъявил желание вложить деньги в экономику Ульяновской области. Сумма инвестиций составит 1,5 миллиарда рублей.

Хаскелл хочет в 2018 году построить в регионе животноводческую ферму мясного направления. Количество поголовья скота составит 2 тысячи.

Ранее «Практика» писала о том, что частные инвесторы приведут в порядок объекты культурного наследия в Москве.