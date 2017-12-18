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18 декабря, в 12:38
Новости

В здании Госдумы кинологи ищут взрывчатку

Поступило анонимное сообщение о заложенном взрывном устройстве

Оперативные службы Москвы проверяют информацию об угрозе взрыва в помещении Государственной Думы РФ.

Как передает RT, анонимный звонок о якобы заложенном взрывном устройстве поступил в понедельник, 18 декабря, с неизвестного номера. Здание проверяют кинологи.

При этом, по информации издания, эвакуация на время проверочных мероприятий не производится.

Отмечается, что это уже далеко не первый ложный сигнал об угрозе взрыва в здании Госдумы. С начала декабря анонимные сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве поступали уже трижды.


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Паша Петров
Гость
Паша Петров

Вот чувак теперь за звоночек телогреечки шить будет)

5 дней 3 часов назад