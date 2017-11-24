В Зимбабве прошла церемония инаугурации

Президент Мнангагва пообещал покончить с коррупцией, которая характеризовала правление его предшественника Роберта Мугабе, сообщает The Times.

Новый президент Зимбабве дал клятву во время своей инаугурации сегодня, что компенсирует убытки фермерам, чьи земли были конфискованы в рамках разрушительной программы перераспределения, инициированной его предшественником Робертом Мугабе.

“Мое правительство обязано выплатить компенсации тем фермерам, у которых была взята земля, с точки зрения законов этой земли”, – сказал президент Мнангагва перед толпой около 60 000 человек на национальном стадионе в Хараре.

Десятки тысяч людей стали зрителями церемонии инаугурации.

Г-н Мнангагва также обязался исправить ситуацию в экономике, обеспечить финансовую стабильность, привлечь иностранные инвестиции и бороться с коррупцией, тесно связанной с 37-летним правилом Роберта Мугабе.

“Акты коррупции должны немедленно прекратиться. Там, где это происходит, должна быть обеспечена справедливость”, – сказал он, добавив, что он стремится “создать рабочие места для нашей молодежи и сократить нищету для всех”.

Мнангагва, который был вице-президентом под руководством г-на Мугабе, был великодушен по поводу своего предшественника.

“Позвольте мне на этом этапе воздать должное одному из единственных выживших отцов-основателей нашего государства, товарищу Роберту Габриэлю Мугабе”, – сказал он.

“Давайте все примем и признаем его огромный вклад в строительство нашего государства.”

Г-н Мугабе, подавший в отставку после военного переворота, был приглашен на церемонию, но не явился.

Джордж Чарамба, пресс-секретарь мистера Мугабе, сказал, что существует риск того, что мистер Мугабе может быть “линчеван” толпой.

Мугабе должен был стать частью почетного караула для г-на Мнангагвы на национальном стадионе.

Бывший президент подал в отставку после решения парламента об импичменте, о чем ранее писала Практика.