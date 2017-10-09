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09 октября, в 21:23
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В знак протеста французские фермеры вывели тысячу овец в центр Лиона

Они требуют у властей разрешить бороться с волками, которые нападают на скот

Французские фермеры вывели в центр Лиона тысячу овец. Неординарная акция протеста прошла на площади Белькур против бездействия городских властей, которые игнорируют участившиеся нападения волков на скот.

Фермеры потребовали, чтобы им дали право отстреливать волков, сообщает «Interfax». Акция началась в полдень: протестующие пришли к городской префектуре и сообщили, что за год хищники уничтожают около 10 тысяч овец, из-за чего фермеры несут серьезные убытки.

Национальный план по отстрелу волков не позволяет уничтожить всех хищников, которые мешают развивать хозяйства. Судя по этому документу, за год можно убить лишь 40 волков — это, по словам фермеров, слишком мало. Причем, по возможности рекомендуется не убивать хищников, а пугать их выстрелами в воздух.


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