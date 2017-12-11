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11 декабря, в 11:42
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Сахалинский зоопарк: самый молодой медведь лег в спячку позже других

Сотрудник зоосада рассказал интересные подробности

В Сахалинском зооботаническом парке  один гималайский и два бурых медведя залегли в зимнюю спячку.

Об этом сообщается на официальном сайте зоопарка. Активной осталась одна молодая самка, которая с рождения не была приучена к зимовке.

Самый молодой медведь улегся позже других. “Мишка еще маленький, лег спать два дня назад. Остальные взрослые медведи уже давно в спячке. В последнее время был вялый, но играл со своей игрушкой”, – рассказал сотрудник зоосада специально для Praktika.ru.

В преддверии холодов взрослые медведи утаптывали сено в своих берлогах, готовя место для зимовки. Еще в сентябре животных перевели на усиленный рацион питания, чтобы они набрали вес.

Гималайская медведица спит основательно, а бурые медведи еще иногда выходят из своих берлог. Проснутся медведи в марте или апреле, в зависимости от продолжительности зимних холодов.

В конце ноября Praktika.ru рассказывала о том, что на самом деле скрывается за праздничной атмосферой в цирке.


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