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14 декабря, в 22:36
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Валентин Гафт попал в больницу

Коллега актера подтвердил его госпитализацию

Валентин Гафт госпитализирован и ожидает срочной операции.

Эту информацию подтвердил коллега актера Саид Багов, как сообщает РИА Новости. Он рассказал, что в ходе планового медицинского осмотра врачи настояли на срочной операции Валентина Гафта. Подробности заболевания не приводятся, однако сообщается, что ситуация серьезная.

Театр “Современник” сообщил о переносе спектакля “Пока существует пространство” с участием Гафта с 15 декабря на 5 февраля 2018 года.


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