Валентин Гафт попал в больницу

Валентин Гафт госпитализирован и ожидает срочной операции.

Эту информацию подтвердил коллега актера Саид Багов, как сообщает РИА Новости. Он рассказал, что в ходе планового медицинского осмотра врачи настояли на срочной операции Валентина Гафта. Подробности заболевания не приводятся, однако сообщается, что ситуация серьезная.

Театр “Современник” сообщил о переносе спектакля “Пока существует пространство” с участием Гафта с 15 декабря на 5 февраля 2018 года.