Валентине Терешковой вручили медаль ЮНЕСКО

Первую женщину-космонавта и депутата Госдумы Российской Федерации Валентину Терешкову наградили медалью ЮНЕСКО за вклад в развитие космической науки.

Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова во время вручения награды отметила, что Валентина Владимировна навсегда останется для жителей нашей страны первой женщиной в космосе, передает РИА Новости.

Терешкова совершила свой полет 16 июля 1963 года и стала первой в мире женщиной, побывавшей в космосе. Также она стала первой в России женщиной, получившей звание генерал-майора.

Валентина Терешкова с благодарностью приняла медаль, поделившись, что эта награда для нее особенная.