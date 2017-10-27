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27 октября, в 21:00
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Валентине Терешковой вручили медаль ЮНЕСКО

Первая в мире женщина-космонавт удостоилась почетной награды

Первую женщину-космонавта и депутата Госдумы Российской Федерации Валентину Терешкову наградили медалью ЮНЕСКО за вклад в развитие космической науки.

Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова во время вручения награды отметила, что Валентина Владимировна навсегда останется для жителей нашей страны первой женщиной в космосе, передает РИА Новости.

Терешкова совершила свой полет 16 июля 1963 года и стала первой в мире женщиной, побывавшей в космосе. Также она стала первой в России женщиной, получившей звание генерал-майора.

Валентина Терешкова с благодарностью приняла медаль, поделившись, что эта награда для нее особенная.


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