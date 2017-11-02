Васильева назвала украинский закон об образовании «языковым расизмом»

Ольга Васильева, министр образования и науки РФ, сделала громкое заявление о новом украинском законе об образовании. Выступая на Генеральной конференции ЮНЕСКО Васильева заявила, что закон нарушает Конвенцию о борьбе с дискриминацией в области образования.

Речь идет о законе, который резко сокращает возможность изучения на Украине любых языков кроме национального. В первую очередь, закон введен для того, чтобы ограничить изучение русского языка, который является вторым разговорным на Украине. Васильева подчеркнула, что «иначе как языковым расизмом это назвать нельзя», пишет РИА Новости.

Тем временем, закон вступил в силу 28 сентября и будет вводиться в действие поэтапно — до 2020 года. В ряде стран уже заявили, что этот закон нарушает права национальных меншинств.