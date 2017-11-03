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Василий Уткин упал со стула в прямом эфире

Спортивный комментатор отнесся к происшествию с юмором

Знаменитый спортивный комментатор Василий Уткин упал со стула в прямом эфире.  Ведущий обсуждал игру московского «Локомотива», когда внезапно раздался треск, и под Уткиным сломался стул. Красный крутящийся стул на колесиках не выдержал нагрузку весом массивного ведущего. Об этом пошутил сам Василий Уткин в своем Instagram.

Он признался, что это уже «15-й конь, павший под ним, начиная с восьмого класса школы. Но первый в эфире!». Не растерявшись, спортивный комментатор предупредил радиослушателей: все трюки выполнены профессионалами, не пытайтесь повторить дома без взрослых, пишет РИА Новости.

К слову, Василий Уткин весит сто пятьдесят килограммов при том, что кресла, как правило, рассчитаны на массу около ста десяти.


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